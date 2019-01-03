Son Dakika Haberleri: Borsa liginin en fazla kaybettireni Beşiktaş oldu

Borsa liginin en fazla kaybettireni Beşiktaş oldu

1 saat önce

Borsa İstanbul'da 2018'de yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi yüzde 60,3 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret oldu.

Borsa liginin en fazla kaybettireni Beşiktaş oldu, System.String[]
Borsa İstanbul'da 2018'de yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi yüzde 60,3 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:05 

Beşiktaş Futbol Yatırımları, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar Son Dakika! Suudi Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı Cinayetine Karışan 5 Sanık Hakkında İdam İstedi

Enflasyon Verilerinin Kesinleşmesiyle Birlikte Konut Kiralarına Yapılacak Zam Oranı da Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 13:57:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa liginin en fazla kaybettireni Beşiktaş oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]