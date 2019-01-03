Borsa liginin en fazla kaybettireni Beşiktaş oldu
1 saat önce
Borsa İstanbul'da 2018'de yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi yüzde 60,3 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret oldu.
Borsa İstanbul'da 2018'de yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi yüzde 60,3 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:05
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