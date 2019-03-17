Borsa liginin şubat şampiyonu Galatasaray
17 dakika önce
Yılbaşında bu yana da yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi olan Galatasaray, Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine de sahip.
Yılbaşında bu yana da yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi olan Galatasaray
, Borsa İstanbul
'da işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine de sahip.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:45
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