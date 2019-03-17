Son Dakika Haberleri: Borsa liginin şubat şampiyonu Galatasaray

Borsa liginin şubat şampiyonu Galatasaray

17 dakika önce

Yılbaşında bu yana da yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi olan Galatasaray, Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine de sahip.

Borsa liginin şubat şampiyonu Galatasaray, System.String[]
Yılbaşında bu yana da yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi olan Galatasaray, Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine de sahip.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:45 

Borsa İstanbul, Galatasaray, Ekonomi
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