"Borsa Meydanı" gıda sektörüne ses olacak - Son Dakika

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) " Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor" etkinliği ile gıda sektörü için yapılacak en kapsamlı kamuoyu bilgilendirme toplantılarını başlatarak ulusal bilgi paylaşımı ve ortak akıl üretmenin ilk adımını atacak.

İstanbul Ticaret Borsası'ndan (İSTİB) yapılan açıklamaya göre, İSTİB gıda sektörü için yapılacak en kapsamlı kamuoyu bilgilendirme toplantılarını başlatıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, ilk toplantının 20 Ocak'ta yapılacağı bilgisini verdi.

"Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor" projesi ile iş dünyasının beklenti ve önerilerinin yetkililer ve kamuoyu ile buluşturulacağını vurgulayan Kopuz, "Gıda sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirmeyi hedefleyen proje ile ulusal bilgi paylaşımına hazırlanıyoruz. Bu toplantılar sektörlerin sesi olacak." ifadelerini kullandı.

Kopuz, Türkiye'nin önemli gıda markalarının İSTİB bünyesinde olduğunu belirtti. Etkinlikte alt sektörlerin güncel durumları, tedarik zinciri, üretim, doğru bilinen yanlışlar, sektör beklentileri, e-ihracat, markalaşma gibi konularda bilgi paylaşımı yapılacağını aktaran Kopuz, "Hedefimiz, sorunlarımızı tespit ederek ortak akılla oluşturacağımız çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşmak." açıklamasında bulundu.

İlk toplantıda hububat ve bakliyat sektörü konuşulacak

Açıklamada verilen bilgiye göre, "Borsa Meydanında Sektörler Konuşuyor" etkinliği İSTİB Akademi ile Güvenilir Ürün Platformunun iş birliğiyle yapılacak. Salgınla birlikte daha güvenilir bir yaşam için ilk olarak İSTİB Akademi ile çalışma başlatan Güvenilir Ürün Platformu konuyla ilgili 15 bin kişiye ulaşma başarısı göstermişti.

Aylık yapılması planlanan toplantıların ilki perşembe günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek. İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz'un açılışını yapacağı etkinliğin moderasyonunu ise Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak yapacak.

Hububat ve bakliyat sektörünün masaya yatırılacağı ilk toplantının konuşmacıları; Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, Reis Bakliyat Yönetimi Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) Başkanı Gülfem Eren, İSTİB 1. Hububat Ticareti Komite Başkan Yardımcısı Hüseyin Bekçi, İSTİB 2. Hububat Mamulleri ve Yem Ticareti Komitesi Meclis Üyesi Şemsettin Memiş ve İSTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 3. Bakliyat Ticareti Meslek Komitesi Üyesi Hakkı İsmet Aral olacak.