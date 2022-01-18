Üye Girişi
"Borsa Meydanı" gıda sektörüne ses olacak - Son Dakika

"Borsa Meydanı" gıda sektörüne ses olacak

18.01.2022 10:16
"Borsa Meydanı" gıda sektörüne ses olacak

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) "Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor" etkinliği ile gıda sektörü için yapılacak en kapsamlı kamuoyu bilgilendirme toplantılarını başlatarak ulusal bilgi paylaşımı ve ortak akıl üretmenin ilk adımını atacak.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) " Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor" etkinliği ile gıda sektörü için yapılacak en kapsamlı kamuoyu bilgilendirme toplantılarını başlatarak ulusal bilgi paylaşımı ve ortak akıl üretmenin ilk adımını atacak.

İstanbul Ticaret Borsası'ndan (İSTİB) yapılan açıklamaya göre, İSTİB gıda sektörü için yapılacak en kapsamlı kamuoyu bilgilendirme toplantılarını başlatıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, ilk toplantının 20 Ocak'ta yapılacağı bilgisini verdi.

"Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor" projesi ile iş dünyasının beklenti ve önerilerinin yetkililer ve kamuoyu ile buluşturulacağını vurgulayan Kopuz, "Gıda sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirmeyi hedefleyen proje ile ulusal bilgi paylaşımına hazırlanıyoruz. Bu toplantılar sektörlerin sesi olacak." ifadelerini kullandı.

Kopuz, Türkiye'nin önemli gıda markalarının İSTİB bünyesinde olduğunu belirtti. Etkinlikte alt sektörlerin güncel durumları, tedarik zinciri, üretim, doğru bilinen yanlışlar, sektör beklentileri, e-ihracat, markalaşma gibi konularda bilgi paylaşımı yapılacağını aktaran Kopuz, "Hedefimiz, sorunlarımızı tespit ederek ortak akılla oluşturacağımız çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşmak." açıklamasında bulundu.

İlk toplantıda hububat ve bakliyat sektörü konuşulacak

Açıklamada verilen bilgiye göre, "Borsa Meydanında Sektörler Konuşuyor" etkinliği İSTİB Akademi ile Güvenilir Ürün Platformunun iş birliğiyle yapılacak. Salgınla birlikte daha güvenilir bir yaşam için ilk olarak İSTİB Akademi ile çalışma başlatan Güvenilir Ürün Platformu konuyla ilgili 15 bin kişiye ulaşma başarısı göstermişti.

Aylık yapılması planlanan toplantıların ilki perşembe günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek. İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz'un açılışını yapacağı etkinliğin moderasyonunu ise Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak yapacak.

Hububat ve bakliyat sektörünün masaya yatırılacağı ilk toplantının konuşmacıları; Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, Reis Bakliyat Yönetimi Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) Başkanı Gülfem Eren, İSTİB 1. Hububat Ticareti Komite Başkan Yardımcısı Hüseyin Bekçi, İSTİB 2. Hububat Mamulleri ve Yem Ticareti Komitesi Meclis Üyesi Şemsettin Memiş ve İSTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 3. Bakliyat Ticareti Meslek Komitesi Üyesi Hakkı İsmet Aral olacak.

YORUMLAR
500

Borsa Meydanı, İstanbul, Türkiye, Borsa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Borsa Meydanı' gıda sektörüne ses olacak - Son Dakika


Tuğba Ekinci, Sezen Aksu'ya kutsal kitapları referans göstererek destek verdi Tuğba Ekinci, Sezen Aksu'ya kutsal kitapları referans göstererek destek verdi         
13:09
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi         
12:30
Askerlikten sonra kimlik bilgileri kaybolan adam 35 yıldır kimliksiz yaşıyor Askerlikten sonra kimlik bilgileri kaybolan adam 35 yıldır kimliksiz yaşıyor         
12:02
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
18 Ocak Saat: 11.15! Altının gram fiyatı 789 lira seviyesinden işlem görüyor 18 Ocak Saat: 11.15! Altının gram fiyatı 789 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:13
Matbaacılar isyanda! Zam rekortmeni kağıt işlerini zora soktu: Kağıt zamları kur artışının da çok üzerinde Matbaacılar isyanda! Zam rekortmeni kağıt işlerini zora soktu: Kağıt zamları kur artışının da çok üzerinde         
11:01
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36
Ahırının kapısını açtı, yeni doğan hayvanla karşılaşınca ağzından bu sözler döküldü: İlahi bir mucize Ahırının kapısını açtı, yeni doğan hayvanla karşılaşınca ağzından bu sözler döküldü: İlahi bir mucize         
20:12
AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak         
17:24
İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş.         
16:59
4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı         
16:38
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32

Son Dakika Haberleri
13:09 Tuğba Ekinci, Sezen Aksu'ya kutsal kitapları referans göstererek destek verdi
13:03 Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti
12:47 İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım
12:30 Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi
12:26 UHAP'ta avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi
12:25 Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi kaza tehlikesi atlattı
12:13 Bıçakladı, 14 tansiyon hapı içirdi, intihar notu yazdırdı! Şimdi alacağı cezayı bekliyor
12:10 Minik İbrahim'in doğum günü pastasına minnetle bakması izleyenleri hüngür hüngür ağlattı
11:58 Çağlayan'da adliye önünde polisi bıçaklayan saldırgan, vurularak etkisiz hale getirildi
11:47 Bakan Derya Yanık: Evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 13:20:04. #1.11#
SON DAKİKA: "Borsa Meydanı" gıda sektörüne ses olacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement