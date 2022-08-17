Borsa neden yükseldi? Borsaya ne oldu? - Son Dakika
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Borsa neden yükseldi? Borsaya ne oldu?

17.08.2022 11:07
Borsa neden yükseldi? Borsaya ne oldu?

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,41 puan ve yüzde 0,53 değer kazanarak 2.928,71 puan ile tarihi zirvesini gördü. Bankacılık endeksi yüzde 0,92 ve holding endeksi yüzde 0,25 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,46'yla ticaret, en çok kaybettiren yüzde 1,15'le inşaat oldu. Peki, Borsa neden yükseldi? Borsaya ne oldu?

Borsa neden yükseldi? Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,41 puan ve yüzde 0,53 değer kazanarak 2.928,71 puan ile tarihi zirvesini gördü. Bankacılık endeksi yüzde 0,92 ve holding endeksi yüzde 0,25 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,46'yla ticaret, en çok kaybettiren yüzde 1,15'le inşaat oldu. Peki, Borsa neden yükseldi? Borsaya ne oldu? İşte detaylar...

BORSA NEDEN YÜKSELDİ?

Dün kapanış rekoru kıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,53 artarak 2.928,71 puan ile güne yine rekor seviyeden başladı.

DÜN KAPANIŞ REKORU KIRDI

BIST 100 endeksi, dün gün içinde yüzde 2,5'in üzerinde değer kaybederek 2.773 puana kadar gerilese de bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçti ve günü yüzde 1,96 artışla 2.913,30 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı. Analistler, ABD'de beklentilerden iyi gelen şirket karlılıkları ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarını güçlendirebileceğine yönelik haber akışıyla küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

BIST 100'DE 3.000 SEVİYESİ DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklarının bulunduğunu aktaran analistler, veri gündeminde ise Euro Bölgesi'nde 2. çeyrek büyüme ve ABD'de perakende satışların öne çıktığını bildirdi. Analistler, bilanço sezonu kapsamında sektör ve hisse bazlı ayrışmaların da sürebileceğine işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.950 ve 3.000 seviyelerinin direnç, 2.880 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Borsa İstanbul'da güne rekor seviyeden başlandı! BIST endeksi yüzde 0,53 artış gösterdi Borsa İstanbul'da güne rekor seviyeden başlandı! BIST endeksi yüzde 0,53 artış gösterdi Borsa güne rekor seviyede başladı Borsa güne rekor seviyede başladı

Borsa İstanbul, Soğuk Haber, Ekonomi, Son Dakika

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