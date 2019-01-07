Borsa Powell sonrası primle açıldı
1 saat önce
BIST 100 endeksi Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla artan risk iştahından bulduğu destekle haftaya yükselişle başlarken, gözler bugün başlayacak ABD-Çin müzakerelerine çevrildi.
BIST 100 endeksi Fed
Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla artan risk iştahından bulduğu destekle haftaya yükselişle başlarken, gözler bugün başlayacak ABD- Çin
müzakerelerine çevrildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:15
İran, Parasındaki Sıfırları Atıyor
Ünlü Şarkıcı, 17 Yaşındaki Hayranıyla Uygunsuz Şekilde Dans Etti
Trump Twitter'dan Açıkladı: el Bedevi Öldürüldü
FETÖ'cü Enes Kanter: Suikasttan Korkuyorum, Gelmeyeceğim