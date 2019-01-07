Son Dakika Haberleri: Borsa Powell sonrası primle açıldı

Borsa Powell sonrası primle açıldı

1 saat önce

BIST 100 endeksi Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla artan risk iştahından bulduğu destekle haftaya yükselişle başlarken, gözler bugün başlayacak ABD-Çin müzakerelerine çevrildi.

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BIST 100 endeksi Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla artan risk iştahından bulduğu destekle haftaya yükselişle başlarken, gözler bugün başlayacak ABD- Çin müzakerelerine çevrildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:15 

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
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