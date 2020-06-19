Borsa, rekor işlem hacmiyle 113.500 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28,6 milyar liralık rekor işlem hacmiyle ve yüzde 0,99 değer kazancıyla günü 113.611,89 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.117,27 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,6 milyar lira ile rekor düzeyde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 3,22 ve holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık en çok gerileyen ise yüzde 2,19 ile spor oldu.



Bankacılık hisselerinin öncülüğünde 27 Şubat'tan bu yana en yüksek seviye olan 114.337,53 puanı gören BIST 100 endeksi, 113.611,89 puanla 26 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, 112.000 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.