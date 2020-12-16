Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 değer kazanarak 1.405,91 puana yükselirken, 1.409,78 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,52 puan artışla 1.405,91 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,64 ve holding endeksi yüzde 1,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,94 ile ulaştırma en çok gerileyen ise yüzde 0,80 ile ticaret oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında yaptığı sunumdaki açıklamalarla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.409,78 puanı gördü.

Ağbal, "Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız. Hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekli kılması halinde 2021 yılında politika duruşumuzun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve toplumsal refahın ön koşuludur." dedi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Fed'in, yılın son toplantısında faizlerde ve varlık alımlarında bir değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, karar metni ve Powell'ın açıklamalarında, piyasaları destekleyici sözle yönlendirmelerin güçlenebileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.