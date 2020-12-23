Borsa rekor seviyede

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,94'lük değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,94'lük değer kazandı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,94'lük değer kazanarak 1.418,12 puana yükselirken, 1.419,21 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks 13,15 puan artışla 1.418,12 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 12,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi ise yüzde 1,01 değer kazandı. - İSTANBUL

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