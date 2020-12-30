Borsa rekor seviyeyi gördü - Son Dakika

Borsa rekor seviyeyi gördü

30.12.2020 13:07
Borsa rekor seviyeyi gördü, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,08 değer kazanarak 1.475,48 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.483,16 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,08 değer kazanarak 1.475,48 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.483,16 puana taşıdı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,78 puan artışla 1.475,48 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 18,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi yüzde 0,61 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,16 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile orman, kağıt, basım oldu.

Düşüş eğilimini sürdüren döviz kurlarından destek bulan BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviyeyi 1.483,16 puana taşıdı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra İngiltere'de ticaret anlaşmaları ve ABD'de teşvik paketi ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgını ve aşısına yönelik haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.455 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1.490 seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydeden analistler, olası düşüşlerde ise 1.420 puanın destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa rekor seviyeyi gördü - Son Dakika Ekonomi


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