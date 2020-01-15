Borsa, rekor sonrası geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa, rekor sonrası geriledi - Son Dakika Ekonomi

Borsa, rekor sonrası geriledi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 121.804,10 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek, önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 120.873,32 puana geriledi.

Borsa, rekor sonrası geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 121.804,10 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek, önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 120.873,32 puana geriledi.

Günün ilk yarısında 121.804,10 puanla, gördüğü en yüksek seviye rekorunu kıran BIST 100 endeksi, etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçti. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 550,02 puan azalarak 120.873,32 puana inerken, toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,61 düşüş kaydetti, holding endeksi ise yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 1,46 ile inşaat oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen birinci faz ticaret anlaşmasına ilişkin haberlerin de yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.800 ve 122.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini bildiren analistler, 120.000 ve 119.400'ün destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu
Acil iniş yapan uçak yakıtını okulun üstüne boşalttı: 23 yaralı İngiliz basını, Kasım Süleymani'nin Esed rejimi tarafından ele verildiğini iddia etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'daki son durumu görüştü

Son Dakika Haberleri
19:27 Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi - Son Dakika Ekonomi
18:38 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
18:38 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:38 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:38 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:00 73 kişiyi 20 milyon TL dolandıran Ponzi Arzu'ya verilen ceza belli oldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 19:50:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa, rekor sonrası geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]