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Borsa rekor tazeledi. BİST 100 Endeksi 122 bin 225 puana ulaşarak tarihi rekorunu yeniledi.
6 saat önce
Borsa rekor tazeledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:34 Kaynak: İHA
Borsa rekor tazeledi. BİST 100 Endeksi 122 bin 225 puana ulaşarak tarihi rekorunu yeniledi. - İSTANBUL
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