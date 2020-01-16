Borsa rekor tazeledi. BİST 100 Endeksi 122 bin 225 puana ulaşarak tarihi rekorunu yeniledi. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa rekor tazeledi. BİST 100 Endeksi 122 bin 225 puana ulaşarak tarihi rekorunu yeniledi. - Son Dakika Ekonomi

Borsa rekor tazeledi. BİST 100 Endeksi 122 bin 225 puana ulaşarak tarihi rekorunu yeniledi.

6 saat önce

Borsa rekor tazeledi.

Borsa rekor tazeledi. BİST 100 Endeksi 122 bin 225 puana ulaşarak tarihi rekorunu yeniledi., System.String[]

Borsa rekor tazeledi. BİST 100 Endeksi 122 bin 225 puana ulaşarak tarihi rekorunu yeniledi. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:34 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: Borsa rekor tazeledi. BİST 100 Endeksi 122 bin 225 puana ulaşarak tarihi rekorunu yeniledi. - Son Dakika
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