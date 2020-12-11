Borsa rekorlara devam ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,28 değer kazanarak günü 1.370,70 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.371,00 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,34 puan artarken, toplam işlem hacmi 30,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 1,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,08 ile metal, ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 1,45 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, günü 1.370,70 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.371,00 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST Sınai endeksi de rekor seviyeyi gördü.

Analistler, Brexit belirsizliği ile Avrupa borsalarındaki düşüşler ve döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin gün içinde pay piyasalarında alımları sınırlamasına karşın, döviz kurlarındaki gerileme sonrasında BIST 100 endeksinin tekrar yükselişe geçtiğini aktardı.

Haftaya yurt içinde sanayi üretimi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" metni, TCMB Beklenti Anketi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, Çin'de sanayi üretimi, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin direnç, 1.320 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 9,6 artmasını bekliyor. Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8 artacağı tahmin ediliyor.