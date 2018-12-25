Borsa satıcılı açıldı, dolar/TL yükselişin ardından gevşedi
26 dakika önce
Fed faiz kararı sonrası bozulan risk iştahı, ABD'de hükümetin kapanması ve Trump'ın Fed'e yönelik suçlamalarıyla daha da bozulurken BIST 100 endeksi güne satıcılı başladı.
Fed
faiz kararı sonrası bozulan risk iştahı, ABD
'de hükümetin kapanması ve Trump
'ın Fed'e yönelik suçlamalarıyla daha da bozulurken BIST 100 endeksi güne satıcılı başladı. Dolar/TL ise sabah saatlerindeki sert yükselişi sonrası geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:33
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