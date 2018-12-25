Son Dakika Haberleri: Borsa satıcılı açıldı, dolar/TL yükselişin ardından gevşedi

Borsa satıcılı açıldı, dolar/TL yükselişin ardından gevşedi

26 dakika önce

Fed faiz kararı sonrası bozulan risk iştahı, ABD'de hükümetin kapanması ve Trump'ın Fed'e yönelik suçlamalarıyla daha da bozulurken BIST 100 endeksi güne satıcılı başladı.

Borsa satıcılı açıldı, dolar/TL yükselişin ardından gevşedi, System.String[]
Fed faiz kararı sonrası bozulan risk iştahı, ABD'de hükümetin kapanması ve Trump'ın Fed'e yönelik suçlamalarıyla daha da bozulurken BIST 100 endeksi güne satıcılı başladı. Dolar/TL ise sabah saatlerindeki sert yükselişi sonrası geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:33 

Sabah, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
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