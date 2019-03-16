Borsa şirketlerinin kârı 90 milyara dayandı
1 saat önce
Borsadaki şirketlerin 2018 karı 90 milyar liraya dayandı.
Borsadaki şirketlerin 2018 karı 90 milyar liraya dayandı. Geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını paylaşan 95 şirketten 76'sı net kar, 19'u net zarar açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:15
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