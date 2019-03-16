Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin kârı 90 milyara dayandı

Borsa şirketlerinin kârı 90 milyara dayandı

1 saat önce

Borsadaki şirketlerin 2018 karı 90 milyar liraya dayandı.

Borsa şirketlerinin kârı 90 milyara dayandı, System.String[]
Borsadaki şirketlerin 2018 karı 90 milyar liraya dayandı. Geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını paylaşan 95 şirketten 76'sı net kar, 19'u net zarar açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:15 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Resmi Gazete'de Yayımlandı! Çeyiz Hesabında Verilen Destek Tutarı 9 Bin Liraya Çıkarıldı Baba Yadigarı Kolonyacılık Mesleğine 40 Yıldır Tutkuyla Devam Ediyor Narenciye Üreticileri Portakalın Kabuğunu 6 Liradan Avrupa'ya İhraç Ediyor Satışı Yasak Olan Şahinleri Pazarlayanlara 10 Bin TL Ceza Uygulanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 11:00:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin kârı 90 milyara dayandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]