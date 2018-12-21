Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
22 dakika önce
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 801 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul
'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 801 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|36.187.265.174
|1,12
|Garanti Bankası
|34.062.000.000
|0,73
|Tüpraş
|29.875.010.560
|4,02
|Aselsan
|27.702.000.000
|2,95
|Akbank
|27.520.000.000
|0,64
| Bim Mağazalar
|26.625.720.000
|8,41
|Turkcell
|26.268.000.000
|1,77
|Ereğli Demir Çelik
|25.970.000.000
|0,86
|Türk Hava Yolları
|22.535.400.000
|0,62
| Enka İnşaat
|22.150.000.000
|0,61
| İş Bankası (C)
|19.574.869.500
|0,42
| Ford Otosan
|18.492.957.000
|5,41
| İskenderun Demir Çelik
|16.936.000.000
|1,02
|Sabancı Holding
|15.486.665.836
|0,54
|Türk Telekom
|13.860.000.000
|2,51
| Yapı ve Kredi Bank.
|13.684.223.080
|0,34
|Anadolu Efes
|12.292.105.260
|0,89
|Şişe Cam
|11.767.500.000
|0,89
|Arçelik
|10.473.787.178
|1,17
|Vakıflar Bankası
|9.775.000.000
|0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:53 Kaynak: AA
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