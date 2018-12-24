Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

30 dakika önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 801 milyar lira oldu.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 801 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 36.415.495.998 1,13
Garanti Bankası 34.104.000.000 0,73
Tüpraş 29.524.423.680 3,97
ASELSAN 28.249.200.000 3,01
Akbank 27.600.000.000 0,64
Turkcell 26.884.000.000 1,82
Bim Mağazalar 26.382.840.000 8,33
Ereğli Demir Çelik 26.285.000.000 0,87
Türk Hava Yolları 22.604.400.000 0,62
Enka İnşaat 22.350.000.000 0,62
İş Bankası (C) 19.619.869.200 0,42
Ford Otosan 18.159.592.500 5,31
İskenderun Demir Çelik 17.110.000.000 1,03
Sabancı Holding 15.527.473.915 0,54
Türk Telekom 14.175.000.000 2,57
Yapı ve Kredi Bank. 13.684.223.080 0,34
Anadolu Efes 12.374.999.997 0,89
Şişe Cam 11.677.500.000 0,89
Arçelik 10.521.088.152 1,17
Vakıflar Bankası 9.850.000.000 0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:24 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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