Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 801 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 801 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 36.288.701.096 1,12
Garanti Bankası 33.600.000.000 0,72
Tüpraş 28.748.124.160 3,87
ASELSAN 27.337.200.000 2,91
Turkcell 27.148.000.000 1,83
Akbank 26.960.000.000 0,62
Bim Mağazalar 25.957.800.000 8,20
Ereğli Demir Çelik 25.620.000.000 0,85
Enka İnşaat 22.550.000.000 0,62
Türk Hava Yolları 22.328.400.000 0,61
İş Bankası (C) 19.889.867.400 0,43
Ford Otosan 17.808.682.500 5,21
İskenderun Demir Çelik 16.617.000.000 1,00
Sabancı Holding 15.323.433.522 0,53
Türk Telekom 13.790.000.000 2,50
Yapı ve Kredi Bank. 13.515.282.054 0,34
Anadolu Efes 12.493.421.049 0,90
Şişe Cam 11.565.000.000 0,88
Arçelik 10.412.971.639 1,16
Vakıflar Bankası 9.700.000.000 0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:37 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köprü Cezalarını Affeden Teklif, Meclis'te Kabul Edildi Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı, Halk TV ve Uğur Dündar'ın Programını RTÜK'e Şikayet Etti Münbiç'in Arimah Bölgesinde Görülen Rejim Güçleri İçin Milli Savunma Bakanlığından Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 20:26:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]