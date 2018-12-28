Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
55 dakika önce
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 804 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul
'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 804 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|35.908.316.388
|1,11
|Garanti Bankası
|33.978.000.000
|0,73
|Tüpraş
|29.349.130.240
|3,95
|ASELSAN
|27.565.200.000
|2,94
|Akbank
|27.480.000.000
|0,64
|Turkcell
|26.466.000.000
|1,79
| Bim Mağazalar
|26.443.560.000
|8,35
|Ereğli Demir Çelik
|25.095.000.000
|0,83
| Enka İnşaat
|22.450.000.000
|0,62
|Türk Hava Yolları
|22.438.800.000
|0,61
| İş Bankası (C)
|19.664.868.900
|0,42
| Ford Otosan
|17.563.045.500
|5,13
| İskenderun Demir Çelik
|16.385.000.000
|0,98
|Sabancı Holding
|15.343.837.561
|0,53
|Türk Telekom
|13.825.000.000
|2,50
| Yapı ve Kredi Bank.
|13.599.752.567
|0,34
|Şişe Cam
|12.442.500.000
|0,95
|Anadolu Efes
|12.339.473.681
|0,89
|Arçelik
|10.595.418.254
|1,18
|Vakıflar Bankası
|9.775.000.000
|0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:33 Kaynak: AA
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