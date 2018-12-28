Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 798 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 798 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 35.578.649.642 1,10
Garanti Bankası 33.432.000.000 0,72
Tüpraş 29.424.256.000 3,96
Akbank 27.360.000.000 0,63
ASELSAN 27.246.000.000 2,90
Turkcell 26.400.000.000 1,78
Bim Mağazalar 25.927.440.000 8,19
Ereğli Demir Çelik 24.885.000.000 0,82
Enka İnşaat 22.450.000.000 0,62
Türk Hava Yolları 22.093.800.000 0,60
İş Bankası (C) 19.799.868.000 0,42
Ford Otosan 17.773.591.500 5,20
İskenderun Demir Çelik 16.356.000.000 0,98
Sabancı Holding 15.119.393.129 0,53
Türk Telekom 13.580.000.000 2,46
Yapı ve Kredi Bank. 13.515.282.054 0,34
Şişe Cam 12.645.000.000 0,96
Anadolu Efes 12.126.315.786 0,88
Arçelik 10.473.787.178 1,17
Vakıflar Bankası 9.725.000.000 0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:46 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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