Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

22 dakika önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 799 milyar lira oldu.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 799 milyar lira oldu.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 35.553.290.661 1,10
Garanti Bankası 33.180.000.000 0,71
Tüpraş 28.823.249.920 3,88
Aselsan 27.132.000.000 2,89
Akbank 26.640.000.000 0,62
Turkcell 26.136.000.000 1,77
Bim Mağazalar 25.547.940.000 8,07
Ereğli Demir Çelik 24.885.000.000 0,82
Enka İnşaat 22.750.000.000 0,63
Türk Hava Yolları 22.121.400.000 0,60
İş Bankası (C) 19.844.867.700 0,43
Ford Otosan 16.955.971.200 4,96
İskenderun Demir Çelik 16.211.000.000 0,97
Sabancı Holding 14.935.756.775 0,52
Türk Telekom 13.475.000.000 2,44
Yapı ve Kredi Bank. 13.430.811.542 0,33
Şişe Cam 12.397.500.000 0,94
Anadolu Efes 12.256.578.944 0,89
Arçelik 10.521.088.152 1,17
Vakıflar Bankası 9.600.000.000 0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:46 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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