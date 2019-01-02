Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
22 dakika önce
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 799 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 799 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|35.553.290.661
|1,10
|Garanti Bankası
|33.180.000.000
|0,71
|Tüpraş
|28.823.249.920
|3,88
|Aselsan
|27.132.000.000
|2,89
|Akbank
|26.640.000.000
|0,62
|Turkcell
|26.136.000.000
|1,77
|Bim Mağazalar
|25.547.940.000
|8,07
|Ereğli Demir Çelik
|24.885.000.000
|0,82
|Enka İnşaat
|22.750.000.000
|0,63
|Türk Hava Yolları
|22.121.400.000
|0,60
|İş Bankası (C)
|19.844.867.700
|0,43
|Ford Otosan
|16.955.971.200
|4,96
|İskenderun Demir Çelik
|16.211.000.000
|0,97
|Sabancı Holding
|14.935.756.775
|0,52
|Türk Telekom
|13.475.000.000
|2,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|13.430.811.542
|0,33
|Şişe Cam
|12.397.500.000
|0,94
|Anadolu Efes
|12.256.578.944
|0,89
|Arçelik
|10.521.088.152
|1,17
|Vakıflar Bankası
|9.600.000.000
|0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:46 Kaynak: AA
Osmangazi Köprüsü'nün 2019 Yılı Geçiş Ücreti Belli Oldu
İstanbullu Gelin Dizisindeki Göğüs Frikiği Sahnesi İzleyicileri Kızdırdı
Komşusunun Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Sapığa 100 Yıl Hapis
Milyonlarca Emeklinin Maaş Zammı, Yarın Açıklanacak Enflasyon Verisiyle Belli Olacak