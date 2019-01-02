Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
1 saat önce
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 794 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul
'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 794 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|35.959.034.349
|1,11
|Garanti Bankası
|32.424.000.000
|0,70
|Tüpraş
|28.672.998.400
|3,86
|Aselsan
|26.790.000.000
|2,86
|Akbank
|26.040.000.000
|0,60
|Turkcell
|25.938.000.000
|1,75
| Bim Mağazalar
|25.669.380.000
|8,10
|Ereğli Demir Çelik
|24.500.000.000
|0,81
| Enka İnşaat
|23.200.000.000
|0,64
|Türk Hava Yolları
|21.693.600.000
|0,59
| İş Bankası (C)
|19.259.871.600
|0,41
| Ford Otosan
|17.194.590.000
|5,03
| İskenderun Demir Çelik
|15.979.000.000
|0,96
|Sabancı Holding
|14.650.100.225
|0,51
| Yapı ve Kredi Bank.
|13.430.811.542
|0,33
|Türk Telekom
|13.195.000.000
|2,39
|Şişe Cam
|12.330.000.000
|0,94
|Anadolu Efes
|11.936.842.102
|0,86
|Arçelik
|10.298.097.844
|1,15
|Vakıflar Bankası
|9.425.000.000
|0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:50 Kaynak: AA
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