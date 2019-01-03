Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 783 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 783 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 34.995.393.090 1,08
Garanti Bankası 31.668.000.000 0,68
Tüpraş 28.723.082.240 3,86
Akbank 28.704.000.000 0,66
Turkcell 26.246.000.000 1,77
Bim Mağazalar 26.109.600.000 8,24
Aselsan 25.786.800.000 2,75
Ereğli Demir Çelik 24.745.000.000 0,82
Enka İnşaat 22.600.000.000 0,62
Türk Hava Yolları 20.893.200.000 0,57
İş Bankası (C) 18.449.877.000 0,40
Ford Otosan 16.892.807.400 4,94
İskenderun Demir Çelik 15.863.000.000 0,95
Sabancı Holding 14.466.463.871 0,50
Yapı ve Kredi Bank. 12.923.988.465 0,32
Türk Telekom 12.355.000.000 2,24
Şişe Cam 11.767.500.000 0,89
Anadolu Efes 11.563.815.786 0,84
Arçelik 9.831.845.383 1,10
Vakıflar Bankası 9.025.000.000 0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:48 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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