Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

28 dakika önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 804 milyar lira oldu.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 804 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 34.944.675.129 1,08
Garanti Bankası 34.314.000.000 0,74
Akbank 30.368.000.000 0,70
Tüpraş 29.048.627.200 3,91
Turkcell 27.522.000.000 1,86
Bim Mağazalar 26.625.720.000 8,41
ASELSAN 26.014.800.000 2,77
Ereğli Demir Çelik 25.375.000.000 0,84
Enka İnşaat 22.550.000.000 0,62
Türk Hava Yolları 20.713.800.000 0,57
İş Bankası (C) 18.989.873.400 0,41
Ford Otosan 17.356.008.600 5,07
İskenderun Demir Çelik 16.124.000.000 0,97
Sabancı Holding 14.915.352.736 0,52
Yapı ve Kredi Bank. 13.346.341.029 0,33
Türk Telekom 13.020.000.000 2,36
Şişe Cam 12.240.000.000 0,93
Anadolu Efes 11.492.763.155 0,83
Arçelik 10.027.806.562 1,12
Vakıflar Bankası 9.575.000.000 0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:23 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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