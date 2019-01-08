Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 810 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 810 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 35.882.957.408 1,11
Garanti Bankası 34.398.000.000 0,74
Akbank 30.368.000.000 0,70
Tüpraş 29.524.423.680 3,97
Turkcell 27.984.000.000 1,89
Bim Mağazalar 26.777.520.000 8,45
ASELSAN 26.128.800.000 2,79
Ereğli Demir Çelik 26.005.000.000 0,86
Enka İnşaat 22.550.000.000 0,62
Türk Hava Yolları 20.851.800.000 0,57
İş Bankası (C) 18.944.873.700 0,41
Ford Otosan 17.563.045.500 5,13
İskenderun Demir Çelik 16.675.000.000 1,00
Sabancı Holding 15.160.201.207 0,53
Yapı ve Kredi Bank. 13.261.870.516 0,33
Türk Telekom 12.985.000.000 2,35
Şişe Cam 12.195.000.000 0,93
Anadolu Efes 11.261.842.102 0,81
Arçelik 10.196.738.613 1,14
Vakıflar Bankası 9.500.000.000 0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:39 Kaynak: AA

Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amazon Yeniden 'Dünyanın En Değerli Şirketi' Oldu Arda Turan'ın Piyasa Değeri 33,5 Milyon Euro Düştü

Öğrencisinin Öldürdüğü Akademisyenin Acısı Dinmeden, Lise Öğrencisi Gitar Kutusunda Okula Soktuğu Silahla Öğretmenine Ateş Açtı Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 20:12:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]