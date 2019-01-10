Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 36.871.957.647 1,14 Garanti Bankası 33.012.000.000 0,71 Tüpraş 30.501.058.560 4,10 Akbank 29.276.000.000 0,68 Turkcell 27.786.000.000 1,88 Bim Mağazalar 27.065.940.000 8,55 ASELSAN 26.653.200.000 2,84 Ereğli Demir Çelik 26.495.000.000 0,87 Enka İnşaat 22.550.000.000 0,62 Türk Hava Yolları 20.948.400.000 0,57 Ford Otosan 19.282.504.500 5,64 İş Bankası (C) 18.719.875.200 0,40 İskenderun Demir Çelik 18.154.000.000 1,09 Sabancı Holding 14.690.908.303 0,51 Yapı ve Kredi Bank. 13.177.400.003 0,33 Türk Telekom 13.055.000.000 2,36 Şişe Cam 11.835.000.000 0,90 Anadolu Efes 11.326.973.681 0,82 Arçelik 10.581.903.690 1,18 Vakıflar Bankası 9.225.000.000 0,35

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 817 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)