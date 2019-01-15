Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 815 milyar lira oldu.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 815 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding38.139.906.6721,18
Garanti Bankası34.818.000.0000,75
Akbank31.512.000.0000,73
Tüpraş30.200.555.5204,06
Turkcell28.996.000.0001,96
Bim Mağazalar27.096.300.0008,56
ASELSAN26.790.000.0002,86
Ereğli Demir Çelik26.425.000.0000,87
Enka İnşaat22.550.000.0000,62
Türk Hava Yolları20.700.000.0000,56
İş Bankası (C)19.799.868.0000,42
Ford Otosan19.563.232.5005,72
İskenderun Demir Çelik17.922.000.0001,08
Sabancı Holding15.364.241.6000,53
Yapı ve Kredi Bank.13.177.400.0030,33
Türk Telekom13.125.000.0002,38
Şişe Cam12.510.000.0000,95
Anadolu Efes11.605.263.1550,84
Arçelik11.000.855.1771,23
Vakıflar Bankası9.600.000.0000,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:36 Kaynak: AA

Ekonomi
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