Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

50 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 813 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 813 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 38.063.829.731 1,18
Garanti Bankası 35.028.000.000 0,75
Akbank 31.356.000.000 0,73
Tüpraş 30.250.639.360 4,07
Turkcell 29.414.000.000 1,99
Bim Mağazalar 26.823.060.000 8,47
ASELSAN 26.630.400.000 2,84
Ereğli Demir Çelik 26.250.000.000 0,87
Enka İnşaat 22.350.000.000 0,62
Türk Hava Yolları 20.134.200.000 0,55
İş Bankası (C) 20.024.866.500 0,43
Ford Otosan 19.598.323.500 5,73
İskenderun Demir Çelik 17.719.000.000 1,06
Sabancı Holding 15.813.130.465 0,55
Yapı ve Kredi Bank. 13.261.870.516 0,33
Türk Telekom 13.090.000.000 2,37
Şişe Cam 12.667.500.000 0,96
Anadolu Efes 11.646.710.523 0,84
Arçelik 11.541.437.741 1,29
Vakıflar Bankası 9.625.000.000 0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:49 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Adnan Oktar'ın 86 Şirketini Tespit Ettik Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti

Acun Ilıcalı, "Adada Yapım Ekibi Bize Yemek Veriyordu" Diyen Manken Merve Büyüksaraç'a Açtığı Davayı Kazandı Bloomberg: Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 19:39:59. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]