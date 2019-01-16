Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 804 milyar lira oldu.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 804 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 37.911.675.848 1,17
Garanti Bankası 35.742.000.000 0,77
Akbank 32.344.000.000 0,75
Tüpraş 30.425.932.800 4,09
Turkcell 28.798.000.000 1,95
ASELSAN 26.676.000.000 2,84
Bim Mağazalar 26.610.540.000 8,40
Ereğli Demir Çelik 25.760.000.000 0,85
Enka İnşaat 22.450.000.000 0,62
İş Bankası (C) 20.834.861.100 0,45
Türk Hava Yolları 19.789.200.000 0,54
Ford Otosan 19.598.323.500 5,73
İskenderun Demir Çelik 17.603.000.000 1,06
Sabancı Holding 16.098.787.016 0,56
Yapı ve Kredi Bank. 13.430.811.542 0,33
Türk Telekom 13.195.000.000 2,39
Şişe Cam 12.510.000.000 0,95
Arçelik 11.649.554.254 1,30
Anadolu Efes 11.581.578.944 0,84
Vakıflar Bankası 9.875.000.000 0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:32 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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