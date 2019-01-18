Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
42 dakika önce
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 839 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul
'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 839 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|39.661.445.502
|1,23
|Garanti Bankası
|38.556.000.000
|0,83
|Akbank
|34.684.000.000
|0,80
|Tüpraş
|32.279.034.880
|4,34
|Turkcell
|30.866.000.000
|2,09
| Bim Mağazalar
|27.733.860.000
|8,76
|Ereğli Demir Çelik
|27.195.000.000
|0,90
|ASELSAN
|27.086.400.000
|2,89
| Enka İnşaat
|23.050.000.000
|0,64
| İş Bankası (C)
|22.859.847.600
|0,49
|Türk Hava Yolları
|19.651.200.000
|0,54
| Ford Otosan
|19.422.868.500
|5,68
| İskenderun Demir Çelik
|18.821.000.000
|1,13
|Sabancı Holding
|16.914.948.588
|0,59
| Yapı ve Kredi Bank.
|14.951.280.773
|0,37
|Türk Telekom
|14.245.000.000
|2,58
|Şişe Cam
|12.555.000.000
|0,95
|Arçelik
|11.926.602.818
|1,33
|Anadolu Efes
|11.901.315.786
|0,86
|Vakıflar Bankası
|10.750.000.000
|0,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:33 Kaynak: AA
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