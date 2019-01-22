Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 40.422.214.917 1,25 Garanti Bankası 37.884.000.000 0,82 Akbank 33.800.000.000 0,78 Tüpraş 32.980.208.640 4,43 Turkcell 31.438.000.000 2,12 Ereğli Demir Çelik 28.980.000.000 0,96 Bim Mağazalar 28.022.280.000 8,85 ASELSAN 27.884.400.000 2,97 İş Bankası (C) 23.669.842.200 0,51 Enka İnşaat 23.000.000.000 0,64 Türk Hava Yolları 20.189.400.000 0,55 Ford Otosan 19.966.779.000 5,84 İskenderun Demir Çelik 19.053.000.000 1,14 Sabancı Holding 16.914.948.588 0,59 Yapı ve Kredi Bank. 15.627.044.875 0,39 Türk Telekom 14.420.000.000 2,61 Şişe Cam 12.982.500.000 0,99 Anadolu Efes 12.528.947.365 0,91 Arçelik 12.230.680.511 1,36 Vakıflar Bankası 10.875.000.000 0,41

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 850 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)