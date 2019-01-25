Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 43.414.574.616 1,34 Garanti Bankası 38.010.000.000 0,82 Tüpraş 34.006.927.360 4,57 Akbank 33.696.000.000 0,78 Turkcell 32.318.000.000 2,18 Ereğli Demir Çelik 29.575.000.000 0,98 ASELSAN 28.659.600.000 3,05 Bim Mağazalar 28.219.620.000 8,91 İş Bankası (C) 24.164.838.900 0,52 Enka İnşaat 23.750.000.000 0,66 Ford Otosan 20.370.325.500 5,96 Türk Hava Yolları 20.286.000.000 0,55 İskenderun Demir Çelik 19.227.000.000 1,15 Sabancı Holding 17.914.746.514 0,62 Yapı ve Kredi Bank. 16.387.279.491 0,41 Türk Telekom 15.960.000.000 2,89 Şişe Cam 13.050.000.000 0,99 Anadolu Efes 12.410.526.312 0,90 Arçelik 12.075.263.023 1,35 Vakıflar Bankası 11.250.000.000 0,42

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 877 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)