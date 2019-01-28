Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

8 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 875 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 875 milyar lira olarak hesaplandı.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 42.856.677.045 1,33
Garanti Bankası 37.254.000.000 0,80
Tüpraş 34.307.430.400 4,61
Akbank 33.748.000.000 0,78
Turkcell 31.526.000.000 2,13
Ereğli Demir Çelik 28.805.000.000 0,95
Aselsan 28.568.400.000 3,05
Bim Mağazalar 28.234.800.000 8,91
İş Bankası (C) 24.119.839.200 0,52
Enka İnşaat 24.050.000.000 0,66
Ford Otosan 20.984.418.000 6,13
Türk Hava Yolları 20.782.800.000 0,57
İskenderun Demir Çelik 19.198.000.000 1,15
Sabancı Holding 18.077.978.829 0,63
Yapı ve Kredi Bank. 15.964.926.927 0,40
Türk Telekom 15.540.000.000 2,81
Şişe Cam 13.455.000.000 1,02
Arçelik 12.507.729.075 1,40
Anadolu Efes 12.398.684.207 0,90
Vakıflar Bankası 11.150.000.000 0,42


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:47 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Havalimanlarında Bir İlk! Dedektör Köpekler Artık Parayı da Koklayacak İmar Barışında 2019 Tarifesi Belli Oldu

Bozkurt Figürlü Yorgana Yoğun İlgi! 3 ila 5 Bin TL Arasında Satılıyor 22 Ülkeye Hamsi İhracatı 9,5 Milyon Dolar Kazandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 18:55:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]