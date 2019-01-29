Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 880 milyar lira oldu.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 880 milyar lira oldu.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 43.135.625.831 1,33
Garanti Bankası 37.548.000.000 0,81
Akbank 33.956.000.000 0,79
Tüpraş 33.606.256.640 4,52
Turkcell 32.252.000.000 2,18
Ereğli Demir Çelik 29.575.000.000 0,98
ASELSAN 28.773.600.000 3,07
Bim Mağazalar 28.098.180.000 8,87
İş Bankası (C) 24.929.833.800 0,54
Enka İnşaat 24.350.000.000 0,67
Ford Otosan 20.931.781.500 6,12
Türk Hava Yolları 20.893.200.000 0,57
İskenderun Demir Çelik 19.314.000.000 1,16
Sabancı Holding 18.343.231.340 0,64
Yapı ve Kredi Bank. 16.302.808.978 0,40
Türk Telekom 15.925.000.000 2,88
Şişe Cam 13.702.500.000 1,04
Anadolu Efes 12.469.736.839 0,90
Arçelik 12.446.913.536 1,39
Vakıflar Bankası 11.400.000.000 0,43


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:35 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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