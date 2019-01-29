Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
1 saat önce
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 894 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul
'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 894 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.149.985.051
|1,37
|Garanti Bankası
|38.346.000.000
|0,83
|Akbank
|35.724.000.000
|0,83
|Tüpraş
|34.057.011.200
|4,58
|Turkcell
|32.604.000.000
|2,20
|Ereğli Demir Çelik
|30.135.000.000
|0,99
|Aselsan
|29.115.600.000
|3,10
| Bim Mağazalar
|28.341.060.000
|8,95
| Enka İnşaat
|26.500.000.000
|0,73
| İş Bankası (C)
|26.324.824.500
|0,57
| Ford Otosan
|21.370.419.000
|6,25
|Türk Hava Yolları
|20.976.000.000
|0,57
| İskenderun Demir Çelik
|19.720.000.000
|1,18
|Sabancı Holding
|18.832.928.283
|0,65
| Yapı ve Kredi Bank.
|16.725.161.542
|0,41
|Türk Telekom
|16.660.000.000
|3,02
|Şişe Cam
|14.152.500.000
|1,08
|Anadolu Efes
|13.026.315.786
|0,94
|Arçelik
|12.514.486.357
|1,40
|Vakıflar Bankası
|11.825.000.000
|0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:44 Kaynak: AA
Altın Fiyatları Bugün de Yükseldi
Hortum, Meyve ve Sebze Fiyatlarını İkiye Katladı
Benzine 17 Kuruş İndirim Geldi
Motorlu Taşıtlar Vergisinin İlk Taksit Ödemesi 31 Ocak'ta Sona Erecek