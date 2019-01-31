Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 900 milyar lira oldu.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 900 milyar lira oldu.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.707.882.622 1,38
Garanti Bankası 39.228.000.000 0,84
Akbank 37.284.000.000 0,86
Tüpraş 34.858.352.640 4,69
Turkcell 32.472.000.000 2,19
Aselsan 30.232.800.000 3,22
Ereğli Demir Çelik 30.030.000.000 0,99
Bim Mağazalar 27.217.740.000 8,59
İş Bankası (C) 26.099.826.000 0,56
Enka İnşaat 25.050.000.000 0,69
Türk Hava Yolları 22.135.200.000 0,60
Ford Otosan 21.756.420.000 6,36
İskenderun Demir Çelik 19.807.000.000 1,19
Sabancı Holding 19.363.433.305 0,67
Türk Telekom 17.430.000.000 2,34
Yapı ve Kredi Bank. 16.640.691.029 0,41
Şişe Cam 15.187.500.000 1,15
Anadolu Efes 13.523.684.207 0,98
Arçelik 12.487.457.228 1,53
Vakıflar Bankası 12.025.000.000 0,45


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:32 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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