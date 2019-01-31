Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

17 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 889 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 889 milyar lira olarak hesaplandı.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 43.871.036.265 1,36
Garanti Bankası 38.052.000.000 0,82
Akbank 36.816.000.000 0,85
Tüpraş 34.808.268.800 4,68
Turkcell 31.922.000.000 2,16
Ereğli Demir Çelik 29.715.000.000 0,98
Aselsan 29.298.000.000 3,12
Bim Mağazalar 27.399.900.000 8,65
İş Bankası (C) 25.559.829.600 0,55
Enka İnşaat 24.700.000.000 0,68
Türk Hava Yolları 21.279.600.000 0,58
Ford Otosan 21.037.054.500 6,15
İskenderun Demir Çelik 19.604.000.000 1,18
Sabancı Holding 19.118.584.833 0,66
Türk Telekom 17.640.000.000 2,37
Yapı ve Kredi Bank. 16.471.750.004 0,41
Şişe Cam 15.277.500.000 1,16
Anadolu Efes 13.049.999.997 0,94
Arçelik 12.514.486.357 1,53
Vakıflar Bankası 11.950.000.000 0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:00 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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