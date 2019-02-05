Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

36 dakika önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 884 milyar lira oldu.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 884 milyar lira oldu.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 43.693.523.402 1,35
Garanti Bankası 38.136.000.000 0,82
Akbank 36.400.000.000 0,83
Tüpraş 34.332.472.320 4,62
Turkcell 32.054.000.000 2,17
Ereğli Demir Çelik 29.225.000.000 0,96
Bim Mağazalar 27.764.220.000 8,77
Aselsan 27.656.400.000 2,95
İş Bankası (C) 25.559.829.600 0,55
Enka İnşaat 24.450.000.000 0,68
Türk Hava Yolları 20.589.600.000 0,56
Ford Otosan 20.352.780.000 5,95
İskenderun Demir Çelik 19.401.000.000 1,17
Sabancı Holding 19.077.776.755 0,66
Türk Telekom 17.850.000.000 2,39
Yapı ve Kredi Bank. 16.725.161.542 0,43
Şişe Cam 14.310.000.000 1,12
Arçelik 13.068.583.485 1,60
Anadolu Efes 12.884.210.523 0,93
Vakıflar Bankası 12.100.000.000 0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:52 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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