Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

9 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 876 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 876 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 43.794.959.324 1,35
Garanti Bankası 37.968.000.000 0,81
Akbank 36.192.000.000 0,83
Tüpraş 34.332.472.320 4,62
Turkcell 31.768.000.000 2,15
Ereğli Demir Çelik 28.910.000.000 0,95
Bim Mağazalar 28.174.080.000 8,90
Aselsan 27.268.800.000 2,91
Enka İnşaat 24.400.000.000 0,67
İş Bankası (C) 24.209.838.600 0,52
Ford Otosan 20.265.052.500 5,92
Türk Hava Yolları 20.023.800.000 0,55
Sabancı Holding 19.077.776.755 0,66
İskenderun Demir Çelik 19.053.000.000 1,14
Türk Telekom 17.780.000.000 2,39
Yapı ve Kredi Bank. 16.640.691.029 0,43
Şişe Cam 14.062.500.000 1,10
Arçelik 13.149.670.869 1,61
Anadolu Efes 12.635.526.312 0,91
Vakıflar Bankası 11.800.000.000 0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:49 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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