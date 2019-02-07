Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 43.465.292.577 1,34 Garanti Bankası 37.422.000.000 0,80 Akbank 35.256.000.000 0,80 Tüpraş 34.883.394.560 4,69 Turkcell 31.658.000.000 2,14 Ereğli Demir Çelik 28.595.000.000 0,94 Bim Mağazalar 27.855.300.000 8,79 ASELSAN 27.200.400.000 2,90 Enka İnşaat 24.850.000.000 0,69 İş Bankası (C) 24.119.839.200 0,52 Türk Hava Yolları 20.534.400.000 0,56 Ford Otosan 19.966.779.000 5,84 İskenderun Demir Çelik 18.966.000.000 1,14 Sabancı Holding 18.894.140.401 0,66 Türk Telekom 17.745.000.000 2,38 Yapı ve Kredi Bank. 17.063.043.594 0,44 Şişe Cam 14.422.500.000 1,13 Arçelik 13.507.806.818 1,65 Anadolu Efes 13.192.105.260 0,95 Vakıflar Bankası 11.875.000.000 0,44

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 877 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)