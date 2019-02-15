Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.276.779.953 1,37 Garanti Bankası 36.960.000.000 0,79 Tüpraş 36.260.700.160 3,69 Akbank 34.528.000.000 0,79 Turkcell 32.208.000.000 2,18 Ereğli Demir Çelik 29.855.000.000 1,05 Bim Mağazalar 28.052.640.000 8,86 ASELSAN 27.724.800.000 2,96 İş Bankası (C) 24.884.834.100 0,50 Enka İnşaat 24.100.000.000 0,67 İskenderun Demir Çelik 19.053.000.000 1,21 Türk Hava Yolları 18.906.000.000 0,52 Ford Otosan 18.861.412.500 4,84 Türk Telekom 18.340.000.000 2,46 Sabancı Holding 18.200.403.065 0,63 Yapı ve Kredi Bank. 16.725.161.542 0,43 Şişe Cam 14.827.500.000 1,16 Arçelik 13.717.282.562 1,68 Vakıflar Bankası 11.850.000.000 0,42 Anadolu Efes 11.652.631.576 0,84

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 869 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)