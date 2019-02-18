Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
49 dakika önce
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 879 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 879 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.073.908.109
|1,32
|Garanti Bankası
|37.632.000.000
|0,81
|Tüpraş
|36.035.322.880
|3,67
|Akbank
|35.152.000.000
|0,80
|Turkcell
|32.868.000.000
|2,22
|Ereğli Demir Çelik
|31.010.000.000
|1,09
|Bim Mağazalar
|27.976.740.000
|8,83
|ASELSAN
|27.793.200.000
|2,96
|İş Bankası (C)
|26.009.826.600
|0,52
|Enka İnşaat
|24.300.000.000
|0,67
|İskenderun Demir Çelik
|19.459.000.000
|1,24
|Ford Otosan
|18.878.958.000
|4,85
|Türk Hava Yolları
|18.878.400.000
|0,52
|Türk Telekom
|18.795.000.000
|2,52
|Sabancı Holding
|18.567.675.772
|0,65
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.400.925.645
|0,45
|Şişe Cam
|14.985.000.000
|1,18
|Arçelik
|13.690.253.433
|1,67
|Vakıflar Bankası
|12.150.000.000
|0,43
|Anadolu Efes
|11.676.315.786
|0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:31 Kaynak: AA
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Manchester United'a Talip Oldu
Deve Güreşlerine 300 Bin TL Değerinde Altınla Katılan Hanımağa, Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti
Apple Ses Uygulamaları Tasarımı Yapan Pullstring'i Satın Alacak
Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti