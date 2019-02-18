Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

49 dakika önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 879 milyar lira oldu.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 879 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.073.908.109 1,32
Garanti Bankası 37.632.000.000 0,81
Tüpraş 36.035.322.880 3,67
Akbank 35.152.000.000 0,80
Turkcell 32.868.000.000 2,22
Ereğli Demir Çelik 31.010.000.000 1,09
Bim Mağazalar 27.976.740.000 8,83
ASELSAN 27.793.200.000 2,96
İş Bankası (C) 26.009.826.600 0,52
Enka İnşaat 24.300.000.000 0,67
İskenderun Demir Çelik 19.459.000.000 1,24
Ford Otosan 18.878.958.000 4,85
Türk Hava Yolları 18.878.400.000 0,52
Türk Telekom 18.795.000.000 2,52
Sabancı Holding 18.567.675.772 0,65
Yapı ve Kredi Bank. 17.400.925.645 0,45
Şişe Cam 14.985.000.000 1,18
Arçelik 13.690.253.433 1,67
Vakıflar Bankası 12.150.000.000 0,43
Anadolu Efes 11.676.315.786 0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:31 Kaynak: AA

Ekonomi
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