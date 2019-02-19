Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 872 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 872 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 43.896.395.246 1,32
Garanti Bankası 36.498.000.000 0,78
Tüpraş 35.183.897.600 3,58
Akbank 34.476.000.000 0,79
Turkcell 32.868.000.000 2,22
Ereğli Demir Çelik 31.675.000.000 1,12
Bim Mağazalar 27.749.040.000 8,76
ASELSAN 27.702.000.000 2,95
İş Bankası (C) 25.064.832.900 0,50
Enka İnşaat 24.300.000.000 0,67
İskenderun Demir Çelik 19.952.000.000 1,27
Ford Otosan 19.177.231.500 4,93
Sabancı Holding 18.588.079.811 0,65
Türk Hava Yolları 18.409.200.000 0,50
Türk Telekom 18.200.000.000 2,44
Yapı ve Kredi Bank. 17.063.043.594 0,44
Şişe Cam 14.355.000.000 1,13
Arçelik 13.305.088.356 1,63
Vakıflar Bankası 12.250.000.000 0,43
Anadolu Efes 11.853.947.365 0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:40 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karabük'te 100 Kişilik İş İçin, Bin 610 Kişi Başvurdu Adanalı Kelle Söğüşçü, Ürünlerine Verdiği İsimler Nedeniyle Siparişlere Yetişemez Hale Geldi

41 Kanalda Aynı Anda Yayınlanan Peak Games Reklamı Çalıntı Çıktı Dehşete Düşüren Olay! Gözü Dönmüş Zanlı, Ağabeyinin Gelinini Öldürüp Kaçtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 19:59:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]