Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 878 milyar lira oldu.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 878 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.530.369.758 1,34
Garanti Bankası 36.792.000.000 0,79
Tüpraş 35.033.646.080 3,57
Akbank 34.580.000.000 0,79
Turkcell 33.022.000.000 2,23
Ereğli Demir Çelik 31.430.000.000 1,11
ASELSAN 27.838.800.000 2,97
Bim Mağazalar 27.399.900.000 8,65
İş Bankası (C) 25.289.831.400 0,51
Enka İnşaat 24.500.000.000 0,68
İskenderun Demir Çelik 20.126.000.000 1,28
Ford Otosan 19.247.413.500 4,94
Sabancı Holding 18.649.291.929 0,65
Türk Telekom 18.620.000.000 2,50
Türk Hava Yolları 18.602.400.000 0,51
Yapı ve Kredi Bank. 17.316.455.132 0,44
Şişe Cam 14.580.000.000 1,14
Arçelik 13.676.738.869 1,67
Vakıflar Bankası 12.325.000.000 0,43
Anadolu Efes 12.078.947.365 0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:41 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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