Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
13 dakika önce
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 876 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 876 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.885.395.485
|1,35
|Garanti Bankası
|36.120.000.000
|0,77
|Tüpraş
|35.233.981.440
|3,59
|Akbank
|34.164.000.000
|0,78
|Turkcell
|32.846.000.000
|2,22
|Ereğli Demir Çelik
|30.800.000.000
|1,09
|Bim Mağazalar
|28.022.280.000
|8,85
|ASELSAN
|27.975.600.000
|2,98
|Enka İnşaat
|24.900.000.000
|0,69
|İş Bankası (C)
|24.794.834.700
|0,50
|İskenderun Demir Çelik
|19.807.000.000
|1,26
|Ford Otosan
|19.159.686.000
|4,92
|Türk Telekom
|19.110.000.000
|2,56
|Türk Hava Yolları
|18.533.400.000
|0,51
|Sabancı Holding
|18.302.423.261
|0,64
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.316.455.132
|0,44
|Şişe Cam
|14.512.500.000
|1,14
|Arçelik
|13.582.136.921
|1,66
|Anadolu Efes
|12.161.842.102
|0,88
|Vakıflar Bankası
|12.150.000.000
|0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:08 Kaynak: AA
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