Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

8 dakika önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 878 milyar lira oldu.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 878 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.682.523.641 1,34
Garanti Bankası 36.288.000.000 0,78
Tüpraş 36.085.406.720 3,67
Akbank 34.268.000.000 0,78
Turkcell 31.592.000.000 1,98
Ereğli Demir Çelik 30.975.000.000 1,09
ASELSAN 28.408.800.000 3,03
Bim Mağazalar 27.764.220.000 8,77
Enka İnşaat 25.050.000.000 0,69
İş Bankası (C) 24.929.833.800 0,50
İskenderun Demir Çelik 19.778.000.000 1,26
Ford Otosan 19.335.141.000 4,97
Türk Hava Yolları 18.809.400.000 0,51
Türk Telekom 18.410.000.000 2,47
Sabancı Holding 18.363.635.379 0,64
Yapı ve Kredi Bank. 17.316.455.132 0,44
Şişe Cam 14.737.500.000 1,16
Arçelik 13.568.622.356 1,66
Anadolu Efes 12.256.578.944 0,89
Vakıflar Bankası 12.150.000.000 0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:38 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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