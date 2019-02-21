Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

55 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 879 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 879 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.682.523.641 1,34
Garanti Bankası 36.540.000.000 0,78
Tüpraş 36.160.532.480 3,68
Akbank 34.996.000.000 0,80
Ereğli Demir Çelik 30.940.000.000 1,09
Turkcell 30.646.000.000 1,92
ASELSAN 28.636.800.000 3,05
Bim Mağazalar 28.052.640.000 8,86
İş Bankası (C) 25.109.832.600 0,51
Enka İnşaat 24.600.000.000 0,68
İskenderun Demir Çelik 19.807.000.000 1,26
Ford Otosan 19.247.413.500 4,94
Türk Hava Yolları 18.823.200.000 0,51
Sabancı Holding 18.384.039.418 0,64
Türk Telekom 18.305.000.000 2,46
Yapı ve Kredi Bank. 17.569.866.671 0,45
Şişe Cam 14.670.000.000 1,15
Arçelik 13.332.117.485 1,63
Anadolu Efes 12.410.526.312 0,90
Vakıflar Bankası 12.375.000.000 0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:05 Kaynak: AA

Ekonomi
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