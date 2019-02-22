Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.925.113.686 1,38 Tüpraş 36.911.790.080 3,76 Garanti Bankası 36.582.000.000 0,78 Akbank 34.840.000.000 0,80 Ereğli Demir Çelik 31.815.000.000 1,12 Turkcell 30.404.000.000 1,91 Aselsan 28.773.600.000 3,07 Bim Mağazalar 27.536.520.000 8,69 İş Bankası (C) 25.244.831.700 0,51 Enka İnşaat 24.950.000.000 0,69 İskenderun Demir Çelik 20.068.000.000 1,28 Ford Otosan 19.212.322.500 4,93 Türk Hava Yolları 19.071.600.000 0,52 Sabancı Holding 18.526.867.693 0,64 Türk Telekom 18.305.000.000 2,46 Yapı ve Kredi Bank. 17.485.396.158 0,45 Şişe Cam 15.142.500.000 1,19 Arçelik 13.372.661.177 1,63 Vakıflar Bankası 12.450.000.000 0,44 Anadolu Efes 12.339.473.681 0,89

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 886 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)