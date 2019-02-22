Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 888 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 888 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 46.077.267.569 1,38
Tüpraş 36.561.203.200 3,72
Garanti Bankası 36.414.000.000 0,78
Akbank 34.632.000.000 0,79
Ereğli Demir Çelik 32.375.000.000 1,14
Turkcell 30.514.000.000 1,92
ASELSAN 29.252.400.000 3,12
Bim Mağazalar 26.625.720.000 8,41
İş Bankası (C) 24.974.833.500 0,50
Enka İnşaat 24.950.000.000 0,69
İskenderun Demir Çelik 20.445.000.000 1,30
Türk Hava Yolları 19.485.600.000 0,53
Ford Otosan 19.352.686.500 4,97
Sabancı Holding 18.363.635.379 0,64
Türk Telekom 18.200.000.000 2,44
Yapı ve Kredi Bank. 17.400.925.645 0,45
Şişe Cam 15.255.000.000 1,20
Arçelik 13.757.826.254 1,68
Anadolu Efes 12.327.631.576 0,89
Vakıflar Bankası 12.275.000.000 0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:57 Kaynak: AA

Tüpraş, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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