Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
1 saat önce
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 897 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul
'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 897 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.294.498.633
|1,42
|Garanti Bankası
|37.044.000.000
|0,79
|Tüpraş
|35.634.652.160
|3,63
|Akbank
|35.464.000.000
|0,81
|Ereğli Demir Çelik
|32.410.000.000
|1,14
|Turkcell
|30.844.000.000
|1,94
|ASELSAN
|29.024.400.000
|3,09
| Bim Mağazalar
|26.489.100.000
|8,36
| İş Bankası (C)
|25.424.830.500
|0,51
| Enka İnşaat
|25.000.000.000
|0,69
| İskenderun Demir Çelik
|20.996.000.000
|1,33
| Ford Otosan
|20.019.415.500
|5,14
|Türk Hava Yolları
|19.513.200.000
|0,53
|Sabancı Holding
|18.628.887.890
|0,64
|Türk Telekom
|18.515.000.000
|2,48
| Yapı ve Kredi Bank.
|17.738.807.696
|0,45
|Şişe Cam
|15.210.000.000
|1,19
|Arçelik
|14.122.719.484
|1,73
|Vakıflar Bankası
|12.575.000.000
|0,44
|Anadolu Efes
|12.481.578.944
|0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:38 Kaynak: AA
AB Mahkemesinden İspanyol Takımları Lehine Karar
Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Maaşlarına Asgari Ücret Ayarı: En Az 2 Bin 20 Lira Olacak
Tanzim Satışların Ardından Fiyat İndirimine Giden Marketler, Fiyat Etiketine Maliyet Tablosu Ekledi