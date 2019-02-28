Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
1 saat önce
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 901 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul
'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 901 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.522.729.457
|1,43
|Garanti Bankası
|36.876.000.000
|0,79
|Tüpraş
|36.661.370.880
|3,73
|Akbank
|35.464.000.000
|0,81
|Ereğli Demir Çelik
|32.830.000.000
|1,16
|Turkcell
|31.570.000.000
|1,98
|ASELSAN
|27.907.200.000
|2,75
| Bim Mağazalar
|26.382.840.000
|8,33
| İş Bankası (C)
|25.964.826.900
|0,52
| Enka İnşaat
|24.950.000.000
|0,69
| İskenderun Demir Çelik
|21.605.000.000
|1,37
| Ford Otosan
|19.791.324.000
|5,08
|Türk Hava Yolları
|19.568.400.000
|0,53
|Türk Telekom
|19.040.000.000
|2,55
|Sabancı Holding
|18.363.635.379
|0,63
| Yapı ve Kredi Bank.
|18.076.689.748
|0,46
|Şişe Cam
|15.142.500.000
|1,19
|Arçelik
|14.055.146.664
|1,72
|Vakıflar Bankası
|12.825.000.000
|0,45
|Anadolu Efes
|12.090.789.470
|0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:51 Kaynak: AA
Puma 650 Milyon Sterlin Karşılığında Manchester City'nin Sponsoru Oldu
Giresunlu Kardeşlerin İsviçre Keçisinin Sütünden Yaptığı Kadayıf Tatlısı Yok Satıyor
İş Başvurusuna Geldi, Kuyruğu Fırsata Çevirdi
Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti